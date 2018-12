Art Africa Miami Arts Fair Showcases the International Flair of Miami

MIAMI – The Art Africa Miami Arts Fair will be held at 919 and 920 NW 2nd Ave, Miami, FL from December 5-9, 2018.

The fair is put on with the support of the Southeast Overtown Parkwest Community Development Agency.

Art Africa Miami continues to bring a vital and essential cultural service to the South Florida community, lending the Magic City a truly international flair.

Art Africa Miami 2018 Artists

Abiola Akintola | Nigeria

Andre Sptinger (YAMS) | United Stares

Bodo Korsig | Germany

Candice Saint Williams | (YAMS)

Christina Nicola | United States

Dachi Cole | (YAMS)

Doba Afolabi | Nigeria

Emilio Martinez | Honduras

Guy Beckles | Trinidad

Jasmine Murrell (YAMS) | United States

Jay Durrah | United States

Lyric Prince (YAMS) | United States

Miles Regis | Trinidad

Mx. Oops | (YAMS)

Najee Dorsey | United States

Papa Samba | Ndiaye Senegal

Pozi Kolor (YAMS) | United States

Rhea Leonard | United States

Rudolf Kohn | Colombia

Sienna Shields (YAMS) | United States

Sim Malden | United States

Tiana Marenah (YAMS) | The Gambia

Turgo Bastien | Haiti

YAMS Collective

KILLY (Kolektif 509) | Haiti

Maksaens Denis (Kolektif 509) | Haiti

Xavier Dalencour (Kolektif 509) | Haiti

David Boyer (Kolektif 509) | Haiti

Francoise Hazel (Kolektif 509) | Haiti

Valerie Noisette (Kolektif 509) | Haiti

Marvin Weeks | United States

Click here for tickets to the host of Art Africa Miami events.