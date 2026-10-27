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That Part Podcast: David Jolly Part 2

Photo of South Florida Caribbean News South Florida Caribbean News4 minutes ago
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That Part Podcast sits down with David Jolly (Part 2) who discusses his vision for a diverse and inclusive Florida as he runs for governor. He emphasizes the importance of addressing inequalities and promoting economic liberty for all communities.

Click to Watch That Part Podcast: David Jolly, Candidate for FL Governor (Part 1)

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Photo of South Florida Caribbean News South Florida Caribbean News4 minutes ago
0 5 Less than a minute
Photo of South Florida Caribbean News

South Florida Caribbean News

The SFLCN.com Team provides news and information for the Caribbean-American community in South Florida and beyond.

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